"Пенсионеры" не могут найти новый клуб для 25-летнего испанца, информирует The Sun.

Челси отдал Баркли в аренду клубу АПЛ

Приход Эдуара Менди ставит крест на перспективах Кепы в Челси, поэтому лондонцы надеялись выгодно продать его. Впрочем, даже вариант с арендой не заинтересовал ни один клуб. Серьезной проблемой стала зарплата Аррисабалаги, которая составляет 150 тысяч фунтов в неделю. Вероятно, Челси придется выплачивать ее часть, чтобы кто-то решился арендовать испанца.

Напомним, два года назад Челси заплатил Атлетику за Кепу 80 млн евро, что до сих пор остается рекордом среди голкиперов. Его нынешняя цена за Transfermarkt – 26 млн евро.

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