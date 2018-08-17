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Челси не будет подписывать Фекира

09:48 19 Читати українською
Челси не будет подписывать Фекира
Набиль Фекир / соцсети

Лондонский Челси не собирается покупать форварда Лиона Набиля Фекира несмотря на слухи.

Челси не станет подписывать футболиста Лиона Набиля Фекира за большого количества игроков на его позицию, сообщает goal.com.

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Летом французом активно интересовался Ливерпуль и даже сообщалось, что Набиль полетит в Мерсисайд проходить медосмотр, но переговоры "красные" в итоге провалили. Также была информация, что "ткачи" продлят контракт со своей главной звездой.

Этим летом Фекир вместе со сборной Франции стал чемпионом мира-2018. В финале подопечные Дидье Дешам победили сборную Хорватии со счетом 4:2.

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