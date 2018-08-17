Челси не будет подписывать Фекира

Лондонский Челси не собирается покупать форварда Лиона Набиля Фекира несмотря на слухи.

Челси не станет подписывать футболиста Лиона Набиля Фекира за большого количества игроков на его позицию, сообщает goal.com.

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Летом французом активно интересовался Ливерпуль и даже сообщалось, что Набиль полетит в Мерсисайд проходить медосмотр, но переговоры "красные" в итоге провалили. Также была информация, что "ткачи" продлят контракт со своей главной звездой.

Этим летом Фекир вместе со сборной Франции стал чемпионом мира-2018. В финале подопечные Дидье Дешам победили сборную Хорватии со счетом 4:2.

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