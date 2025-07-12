Капитан Челси Рис Джеймс и защитник Леви Колвилл уверены в себе перед матчем с ПСЖ в финале Клубного чемпионата мира-2025. В четвертьфинале и полуфинале парижский гранд уничтожил Интер Майами и Реал с общим счетом 8:0.

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Несмотря на это, в стане лондонцев сохраняется уверенность. "Честно, мне безразлично, что все расхваливают наших соперников. Мы готовимся правильно и едем туда, чтобы выиграть. Я уже играл во многих финалах, где мы были фаворитами – и проигрывали. ПСЖ – замечательная команда, мы ожидаем сложную игру, но мы тоже замечательная команда и удивим многих. Я уверен, что наш аналитический штаб просматривает матчи, где ПСЖ играл не лучшим образом, и мы попробуем подстроиться под это", – цитирует капитана Челси Риса Джеймса GOAL.

Еще смелее высказался его партнер по защите Леви Колвилл: "Они – великолепная команда, но мы не Интер и не Реал. Они были действительно хороши. Но Реал очень отличается от нас. Они не прессингуют, как мы, и не играют, как мы. ПСЖ не должен ожидать, что мы сыграем так же. Мы покажем другое. Мы другие игроки. Большинство в мире считает, что ПСЖ выиграет, но мы так не думаем. Я еще в самом начале этого турнира говорил в медиа, что мы – победители, и мы дошли до финала. Это доказывает, что я не врал. У игроков очень сильный менталитет, и мы действительно рады играть в финале. Это именно то место, где мы должны быть. Мы уверены, что можем выиграть".

Напомним, финал Клубного чемпионата мира-2025 между ПСЖ и Челси состоится в воскресенье на стадионе MetLife в Нью-Джерси.

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