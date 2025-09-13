Челси нашел новый клуб для одноклубника Мудрика – он почти не играл за лондонцев
Нападающий Челси Давид Фофана сменил клубную прописку на один сезон.
Как сообщает пресс-служба Фатиха Карагюмрюка Давид Фофана проведет сезон 2025/26 в Суперлиге. Турецкий клуб арендовал нападающего у Челси.
Челси подписал партнера украинца – очередной трансфер между братскими клубами
Фофана присоединился к Челси в январе 2023 года перейдя из Мольде. За более чем два года Давид сыграл за лондонцев лишь в четырех матчах. "Синие" отдавали 22-летнего игрока в аренды. Он успел поиграть за Унион, Бернли и Гезтепе.
Напомним, Фатих Каранюмрюк сейчас имеет лишь три балла после трех туров. Команда расположилась на 13 месте.
