Как сообщает пресс-служба Фатиха Карагюмрюка Давид Фофана проведет сезон 2025/26 в Суперлиге. Турецкий клуб арендовал нападающего у Челси.

Фофана присоединился к Челси в январе 2023 года перейдя из Мольде. За более чем два года Давид сыграл за лондонцев лишь в четырех матчах. "Синие" отдавали 22-летнего игрока в аренды. Он успел поиграть за Унион, Бернли и Гезтепе.

Напомним, Фатих Каранюмрюк сейчас имеет лишь три балла после трех туров. Команда расположилась на 13 месте.

