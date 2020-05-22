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Челси нашел для Кепы команду в Ла Лиге

14:29 65 Читати українською
Челси нашел для Кепы команду в Ла Лиге
Кепа Аррисабалага / Фото Instagram

Похоже, голкипер Челси Кепа Аррисабалага в ближайшее время вернется на родину.

Кепа Аррисабалага попал на радары Валенсии, сообщает Sport.es.

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Лондонский клуб не против отправить своего голкипера в Испанию, но "летучие мыши" вряд ли смогут удовлетворить финансовые аппетиты Челси. Напомним, "синие" приобрели Кепу у Атлетика за рекордные 80 млн евро.

В нынешнем сезоне Кепа часто проводит матчи на скамейке запасных, Лэмпард начал отдавать предпочтение Вилли Кабальеро.

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