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Челси нашел дешевую замену Кепе

15:20 - Читати українською
Челси нашел дешевую замену Кепе
Эдуард Менди / Getty Images

Челси продолжает свои поиски нового голкипера на следующий сезон.

Лондонцы обратили внимание на вратаря Ренна Эдуарда Менди, сообщает Daily Mail.

Челси близок к трансферу Тиагу Силвы

Попытки Челси начать переговоры по Облаку или тер Штегену провалились еще на ранней стадии, поэтому "синие" переключились на более доступные альтернативы. 28-летний Менди может стать основным исключительно на сезон 2020/21, после чего Лэмпард получит более звездного голкипера. Игрок Ренна оценивается в 7 млн евро, что выглядит мизером на фоне рекордных 80 млн за Кепу, которые были уплачены в 2018 году Атлетику.

Добавим, что Эдуард Менди провел 33 матча в прошлом сезоне, пропустил 31 мяч и 13 раз оставлял свои ворота "сухими".

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