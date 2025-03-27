Арсенал и Челси интересуются нападающим Фиорентины Мойзе Кином. Однако журналисты Footballtransfer считают, что "синим" не стоит спешить с переходом, ведь похожая ситуация была с Михаилом Мудриком, который не смог заиграть в клубе.

"Ты осел, долбаный осел": одноклубник Мудрика грубо выругался в адрес игрока сборной Бразилии

"Сначала казалось, что "канониры" намного опережают "синих" в этой гонке, однако большое денежное предложение от команды Тодда Бёли позволило им забрать украинского игрока из-под носа своих соперников, несмотря на то, что сумма в 70 миллионов евро значительно превышала рыночную стоимость Мудрика.



Это было решение, которое оказалось катастрофой. Мудрик не только провалился в Челси с точки зрения своей игры, но и в настоящее время отстранен в ожидании расследования по факту приема запрещенного препарата. Переезд Кина, видимо, несет в себе такой же риск, как и сделка Мудрика", – считают журналисты.

Напомним, Михаил Мудрик перешел в Челси в январе 2023 года. В нынешнем сезоне полузащитник провел 15 матчей за клуб, забил 3 гола и отдал 4 ассиста. В декабре 2024 года стало известно, что футболист провалил допинг-тест. Сейчас украинец отстранен от игр и тренировок Челси.

В нынешнем сезоне Мойзе Кин провел 34 игры за Фиорентину во всех турнирах, забил 20 голов и отдал 3 ассиста. Форвард является вторым лучшим бомбардиром Серии А (15 мячей), уступая лишь Матео Ретеги из Аталанты (22 гола).

Дерби Северного и Западного Лондона: Арсенал победил Челси и прервал безвыигрышную серию, Тоттенхэм сгорел Фулхэму