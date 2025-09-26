Перед матчем с Брайтоном Челси остался без нескольких ключевых игроков – травмированы Уэсли Фофана, Тосин Адарабьойо и Коул Палмер.

У Челси все более серьезные проблемы с составом. Накануне поединка против Брайтона главный тренер Энцо Мареска подтвердил, что сразу трое важных футболистов выбыли на ближайшие туры.

"Имеем травму Тосина. Он, вероятно, не сыграет до международной паузы – у него небольшое повреждение икры. Уэсли Фофана получил сотрясение мозга в матче Кубка лиги против Линкольна. Остальные – в порядке", – цитирует Мареску GOAL.

Фофана и Адарабьойо присоединились к списку, где уже находятся Леви Колвилл (выбыл надолго) и Бенуа Бадиашиль, который еще не выходил на поле в этом сезоне. В лазарете также остаются Лиам Дилеп, Дарио Эссуго и Ромео Лавия. Таким образом, итальянскому наставнику придется перестраивать оборону в серии ключевых матчей Премьер-лиги.

Напомним, что ранее сообщалось о травме лидера Челси Коула Палмера, который пропустит 2-3 недели. Впереди у Челси матч с Брайтоном, после чего команда встретится с Арсеналом и Борнмутом.

