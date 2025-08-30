Челси официально подтвердил трансфер Алехандро Гарначо из Манчестер Юнайтед. Аргентинец заключил контракт до 2032 года. Сумма трансфера составила 46 миллионов євро.

Манчестер Юнайтед наконец-то избавляется от мятежной звезды – известна сумма трансфера в Челси

Гарначо не входил в планы наставника Манчестер Юнайтед Рубена Аморима. Футболист не появлялся на поле с момента финала Лиги Европы 2024/25 и имел конфликт с тренером.

21-летний Гарначо провел в Манчестер Юнайтед четыре сезона, где отыграл 144 матча, забил 26 голов и отдал 22 ассиста. Наиболее памятным моментом стал его удар "ножницами" в ворота Эвертона, который принес ему премию FIFA Puskas в 2024 году.

На международном уровне Гарначо дебютировал в составе сборной Аргентины в 2023 году, а следующим летом стал победителем Копа Америка. В его активе 8 матчей в футболке "альбиселесте".

Отметим, что в Челси Гарначо пришел на замену украинцу Михаилу Мудрику. Украинец находится вне состава Челси из-за допинг-скандала. "Синие" искали замену Мудрику и в конце концов остановились на кандидатуре Алехандро Гарначо.

