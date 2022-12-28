Рис Джеймс выбыл на 4 недели из-за травмы колена, которую получил в матче с Борнмутом.

На 53-й минуте матча с Борнмутом правый латераль Челси Рис Джеймс получил травму колена и был вынужден просить замену. Это была его первая игра с тех пор, как он восстановился после прежней травмы.

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Как информирует официальный сайт клуба, восстановление Джеймса после нового повреждения займёт до 4 недель. Джеймс точно пропустит матчи с Ноттингем Форест, Манчестер Сити, Фулхэмом, Кристал Пэлас и Ливерпулем.

В своём твиттере Рис написал, что 2022 год стал для него "самым тяжелым в жизни".

Челси уверенно победил Борнмут, прервав 5-матчевую безвыигрышную серию в АПЛ и снова потеряв Джеймса