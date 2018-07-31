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Челси начал переговоры с Интером о трансфере Весино

08:21 62 Читати українською
Челси начал переговоры с Интером о трансфере Весино
Матиас Весино / фото из соцсетей

Полузащитник Интера Матиас Весино может продолжить карьеру на Туманном Альбионе.

"Аристократы" начали переговоры с миланским Интером по трансферу Весино, сообщает Sky Sports.​​​​​​

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Челси могут заплатить за уругвайца примерно 36 млн евро.

К слову, новоиспеченный наставник Челси Маурицио Сарри работал с Весино, когда тот играл в составе Эмполи.

В прошлом сезоне Серии А полузащитник сыграл за Интер 29 матчей и забил три мяча.

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Англия Трансферы Чемпионата Англии Матиас Весино Матиас Весино Челси Челси Интер Интер Трансферы Челси Трансферы Чемпионата Италии
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