Челси начал переговоры с Интером о трансфере Весино

Полузащитник Интера Матиас Весино может продолжить карьеру на Туманном Альбионе.

"Аристократы" начали переговоры с миланским Интером по трансферу Весино, сообщает Sky Sports.​​​​​​

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Челси могут заплатить за уругвайца примерно 36 млн евро.

К слову, новоиспеченный наставник Челси Маурицио Сарри работал с Весино, когда тот играл в составе Эмполи.

В прошлом сезоне Серии А полузащитник сыграл за Интер 29 матчей и забил три мяча.

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