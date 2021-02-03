Никлас Зюле стал одной из трансферных целей Челси на летнее трансферное окно, сообщает Goal со ссылкой на Sport Bild.

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Защитник Баварии якобы будет готов покинуть Мюнхен, если клуб осуществит трансфер Дайота Упамекано из РБ Лейпциг. Кроме защитника "ротен", Челси в списке желаний имеет еще, как минимум, трех игроков Бундеслиги: вышеупомянутого Упамекано, Дэвида Алабу и Эрлинга Холанда.

Заметим, 25-летний Никлас Зюле провел в текущем сезоне 20 матчей в футболке Баварии и даже успел отметиться двумя голами. Его контракт с мюнхенцами рассчитан до лета 2022-го.

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