Челси нацелился на трансфер Зюле – у Тухеля солидный список желаний из Бундеслиги
Наставник Челси Томас Тухель размышляет над возможными вариантами усиления команды летом. На радары попал защитник Баварии.
Никлас Зюле стал одной из трансферных целей Челси на летнее трансферное окно, сообщает Goal со ссылкой на Sport Bild.
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Защитник Баварии якобы будет готов покинуть Мюнхен, если клуб осуществит трансфер Дайота Упамекано из РБ Лейпциг. Кроме защитника "ротен", Челси в списке желаний имеет еще, как минимум, трех игроков Бундеслиги: вышеупомянутого Упамекано, Дэвида Алабу и Эрлинга Холанда.
Заметим, 25-летний Никлас Зюле провел в текущем сезоне 20 матчей в футболке Баварии и даже успел отметиться двумя голами. Его контракт с мюнхенцами рассчитан до лета 2022-го.
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