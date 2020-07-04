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Челси нацелился на одно из главных открытий Примеры – Барселона и Манчестер Юнайтед среди конкурентов

4 июля 15:03 - Читати українською
Челси нацелился на одно из главных открытий Примеры – Барселона и Манчестер Юнайтед среди конкурентов
Торрес против Месси / Getty Images

Челси нашел неожиданный вариант усиления своего центра обороны.

Лондонцы обратили внимание на 23-летнего Пау Торреса из Вильярреала, информирует Daily Mail.

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Центрбек после возвращения из Малаги смог пробиться в основу "желтой субмарины", став одним из главных открытий Примеры. В активе Торреса 2 гола и один ассист в 29 матчах. Клаусула испанца составляет 45 млн евро, однако Челси собирается серьезно сбить цену.

Добавим, что ранее слухи связывали Пау Торреса с Манчестер Юнайтед и Барселоной.

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