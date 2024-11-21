Реалу придется быстро действовать с новой сделкой своего голкипера, чтобы не позволить Челси перехватить его.

Фран Гонсалес выступает в составе Кастильи и уже показал хорошие результаты. Руководство клуба расхваливает двухметрового голкипера и видит в нем будущее команды.

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Relevo сообщает, что Челси следит за Франом Гонсалесом. У 19-летнего игрока осталось полтора года контракта с Реалом. Мадридцы хотят продлить соглашение с ним. Челси планирует помешать планам "сливочных" и перехватить голкипера.

Напомним, что Фран Гонсалес подключается к тренировкам с первой командой Реала.

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