Соперник сборной Украины на Евро-2020 имеет шанс переехать в Лондон.

Форвард Штутгарт Саша Калайджич заинтересовал Челси, сообщает журналист Николо Скира в Twitter.

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Селекционеры действующего триумфатора Лиги чемпионов внимательно следят за прогрессом 24-летнего австрийца. Напомним, летом 2020-го Челси подписал сразу двух звезд Бундеслиги – Тимо Вернера и Кайя Хаверца.

На Евро-2020 Саша выступал за сборную Австрии, которая минимально обыграла Украину на групповом этапе. В прошлом сезоне чемпионата Германии Калайджич провел 33 матча, в которых отметился 16-ю голами и 5-ю ассистами.

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