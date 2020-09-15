В рамках первого тура английской Премьер-лиги Брайтон дома уступил Челси, Вулверхэмптон разобрался с Шеффилд Юнайтед на выезде. Счет и отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Англии 2020/21, 1-й тур

Шеффилд Юнайтед – Вулверхэмптон – 0:2

Голы: Хименес, 3, Саисс, 6

Брайтон – Челси – 1:3

Голы: Троссар , 54 – Жоржинью, 23 (пен), Джеймс, 56, Зума, 66

Шеффилд в первом поединке сезона принимал Вулверхемптонон. Еще в первом тайме "волки" обеспечили себе комфортное преимущество в счете. На 3-й минуте Хименес в касание замкнул прострел в штрафную, а на 6-й Ромаин Саисс головой ответил на подачу с углового.

Вторая половина встречи была интересной, но без голов. На 70-й Ромаин Саисс мог окончательно уничтожить «клинков», но его удар с пределов штрафной, попал в штангу. Хозяева отчаянно атаковали, однако Вулвp также не отсиживали в обороне, и, в общем, создали даже больше моментов чем Шеффилд Юнайтед. Наконец, финальный свисток зафиксировал уверенную победу "волков" – 0:2.

Челси на выезде встречался с Брайтоном. Лондонцы открыли счет на 23-й минуте благодаря пенальти, который заработал Тимо Вернер и реализовал Жоржинью. Хозяева же пытались прессинговать, однако в первом тайме забить не смогли.

После перерыва "чайки" смогли отыграться – это Троссар с дальней дистанции мощно выстрелил в левый угол. Это не понравилось лондонцам, и за две минуты они снова вышли вперед – Джеймс с 30-ти метров молниеносно пробил под перекладину. На 66-й навес с углового замкнул Зума – этот гол стал последний в этом матче. Хотя по статистике команды и были равными (Брайтон даже опередил Челси по количеству ударов и контролем мяча), "пенсионеры" смогли доказать свое преимущество в классе.

"Ярмоленко – лучший с отрывом, это будет трансфер по дешевке": украинец очаровал фанатов Вест Хэма и вызвал бурю