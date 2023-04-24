Лондонский клуб некоторое время находится в поисках нового наставника. Упоминались имена Луиса Энрике, Венсана Компани или Юлиана Нагельсманна. Однако, все три кандидата отпали по разным причинам. Челси сконцентрировал свое внимание на экс-наставнике ПСЖ Маурисио Почеттино.

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По информации Marca, переговоры между "синими" и аргентинским тренером проходят очень положительно. В течение недели стороны обсуждали команду и будущие трансферы. Теперь осталось выяснить только экономические вопросы и сроки контракта. Если ничего не изменится, то в ближайшее время сделка будет заключена.

51-летний Маурисио Почеттино хорошо знает английскую Премьер-лигу, поскольку он уже тренировал Саутгемптон (2013/2014) и Тоттенхэм (с 2014 по 2019) – клуб, который он привел в финал Лиги чемпионов в 2019 году. Затем он возглавил ПСЖ с начала 2021-го до конца кампании 2021/2022, но покинул парижзкую команду после провала в Лиге чемпионов.

К слову, парижане до сих пор выплачивают Почеттино зарплату. Этот пункт был добавлен в контракт аргентинца в прошлом году, когда ПСЖ решил сменить тренера.

Talks between Mauricio Pochettino and Chelsea will continue this week to enter into crucial stages #CFC



He’s the favourite to get the job since Thursday, Luis Enrique & Nagelsmann are out.



This week, key to make final decision.



Kompany appreciated — but Pochettino is ahead. pic.twitter.com/CWGs8m9wCF — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 24, 2023

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