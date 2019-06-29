Челси может вернуть Морату – известна причина

Форвард мадридского Атлетико Альваро Мората, права на которого принадлежат Челси, может досрочно вернуться в Лондон.

"Синие" рассматривают вариант с досрочным завершением полуторагодовой аренды нападающего в Атлетико, сообщает The Telegraph.

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Руководство Челси предупредило "матрасников", что отзовет Морату, если мадридцы не выкупят его за 50 млн фунтов. Такое решение продиктовано трансферным баном лондонцев, которые не смогут подписывать новых игроков до лета 2020 года. Сам 26-летний испанец неоднократно заявлял, что хочет остаться на Ванда Метрополитано.

После зимнего перехода в Атлетико Альваро Мората провел 15 матчей в Ла Лиге, в которых забил 6 мячей и отдал одну результативную передачу.

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