"Главная из них заключается в том, что мы хотим, чтобы этот клуб выигрывал трофеи. Это важно лично для нас, но еще важнее для клуба и болельщиков. Челси может стать первым клубом, который выиграл все еврокубки, поэтому это было бы хорошо для клуба.

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День за днем нужно развивать в себе менталитет победителя. Соревнование, в котором мы сейчас участвуем, – это Лига конференций, и мы должны постараться выиграть его. Надеюсь, в будущем мы сможем брать играть в других турнирах, но пока реальность такова.

Когда ты участвуешь в соревновании или матче, где тебя ждет давление, и от тебя ждут победы, это отличается от других игр. Нужно выполнять свою работу, и самое главное – убедить игроков в том, что простых матчей не бывает. Любая игра может быть сложной", – цитирует Мареску BBC.

Напомним, что Челси выиграл первый матч у Юргордена со счетом 4:1. Вторая встреча между командами состоится 8 мая. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

К слову, Челси в своей истории выигрывал Лигу чемпионов и Лигу Европы, а значит, если выиграет Лигу конференций, то станет первым клубом, которому удалось добыть все три трофея на европейской арене.

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