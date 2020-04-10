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Челси может сорвать планы Барселоны по игроку ПСЖ

10 апреля 23:26 24 Читати українською
Челси может сорвать планы Барселоны по игроку ПСЖ
Курзава и Неймар / Getty Images

Круг претендентов на левого защитника ПСЖ Лайвена Курзава становится все больше.

Челси вступил в борьбу за 27-летнего француза, информирует 90min.

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Главным претендентом на Курзава считалась Барселона, которая уже якобы договорилась с агентом игрока. Однако статус свободного агента летом станет привлекательным аргументом и для других клубов. Челси активно ищет игрока на левый фланг обороны, поэтому защитник ПСЖ выглядит довольно реальным вариантом.

Добавим, что Курзава провел 14 матчей в текущем чемпионате Франции, в которых отметился голом и ассистом.

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Теги
Англия Франция Трансферы Челси Лайвен Курзава Лайвен Курзава Челси Челси Барселона Барселона ПСЖ ПСЖ
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