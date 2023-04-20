Неудачные результаты Челси в Лиге чемпионов и АПЛ в следующем сезоне будут стоить игрокам миллионной зарплаты.

"Синие" вылетели из Лиги чемпионов, проиграв мадридскому Реалу (0:2). В национальном первенстве команда Лэмпарда тоже не показывает тот результат, на который надеялось руководство лондонского клуба. Неутешительные выступления могут сказаться на зарплате игроков "синих".

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По информации Daily Mail, зарплаты некоторых футболистов Челси сократятся, по меньшей мере, на 30 процентов. Это касается тех, кого купили после продажи клуба Романом Абрамовичем консорциуму во главе с Тоддом Бели. Также это коснется тех футболистов, которые продлили свои контракты при новых владельцах. В новых сделках игроков с Челси есть пункт, согласно которому оплата будет колебаться от того, квалифицируется ли команда в Лигу чемпионов. Отмечается, что те, у кого контракты, подписанные в эпоху Абрамовича, будут продолжать получать полную зарплату.

С момента перехода Челси под управление Бели клуб подписал 12 новых игроков, среди которых Михаил Мудрик, Энцо Фернандес и Калиду Кулибали. Новые контракты за этот период подписали семь футболистов.

"Синие" занимают 11 место в турнирной таблице АПЛ с 39 очками, сохраняя теоретические шансы попасть в топ-4, что дает право на участие в Лиге чемпионов.

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