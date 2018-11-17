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Челси может приобрести Пулишича зимой из-за угрозы трансферного бана

14:58 33 Читати українською
Челси может приобрести Пулишича зимой из-за угрозы трансферного бана
Кристиан Пулишич / Reuters

Лондонский Челси готов оформить переход атакующего полузащитника дортмундской Боруссии Кристиана Пулишича уже в зимнее трансферное окно.

Американский хавбек может переехать на Стэмфорд Бридж уже в январе, сообщает Daily Mail.

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Лондонцы давно интересуются Пулишичем, но ранее прогнозировалось, что трансфер может состояться летом 2019 года. Однако, после информации, что Челси могут запретить осуществлять трансферы из-за нарушения правил подписания контрактов с несовершеннолетними игроками, "синие" решили ускорить переговоры.

В сезоне 2018/19 Кристиан Пулишич провел 7 матчей в Бундеслиге, в которых забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи.

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