Челси может потерять двух защитников – последнее слово за Лэмпардом

Лондонский Челси в летнее трансферное окно могут покинуть сразу два фланговых защитника – Давиде Дзаппакоста и Маркос Алонсо.

Оба игрока планируют покинуть Стэмфорд Бридж этим летом. Об этом сообщает Daily Star.

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Дзаппакоста переехал в Челси летом 2017 года, но так и не смог стать полноценным игроком основы или хотя бы ротации. В активе итальянца лишь 26 матчей за два сезона АПЛ. Еще зимой он мог вернуться на родину, но Лацио не смог согласовать цену правого защитника.

В то же время Алонсо был ведущим исполнителем "синих" с момента своего прихода в 2016-м, однако потерял стабильное место в составе во второй половине сезона 2018/19. В частности, в победном финале Лиги Европы против Арсенала он просидел все 90 минут на скамейке запасных.

Правда, пока будущее Дзаппакосты и Алонсо остается неопределенным. Окончательное решение относительно их продажи примет новый наставник Челси, которым вскоре должен стать Фрэнк Лэмпард.

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