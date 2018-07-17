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Челси может подписать Головина в ближайшие 2-3 дня

18:56 46 Читати українською
Челси может подписать Головина в ближайшие 2-3 дня
Александр Головин / Матч ТВ

Хавбек ЦСКА Александр Головин близок к переходу в лондонский Челси.

Челси лидирует в борьбе за полузащитника ЦСКА и сборной России Александра Головина, сообщает журналист Альфредо Педулла.

Челси планирует трансфер Головина после чемпионата мира

Лондонский клуб готов оформить трансфер футболиста в ближайшие 48-72 часа.

Ранее сообщалось, что Монако сделал официальное предложение по россиянину, но фаворитами являются именно "синие".

Также была информация о возможном переходе Головина в туринский Ювентус.

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