Челси может подписать Головина в ближайшие 2-3 дня

Хавбек ЦСКА Александр Головин близок к переходу в лондонский Челси.

Челси лидирует в борьбе за полузащитника ЦСКА и сборной России Александра Головина, сообщает журналист Альфредо Педулла.

Челси планирует трансфер Головина после чемпионата мира

Лондонский клуб готов оформить трансфер футболиста в ближайшие 48-72 часа.

Ранее сообщалось, что Монако сделал официальное предложение по россиянину, но фаворитами являются именно "синие".

Также была информация о возможном переходе Головина в туринский Ювентус.