Украинский вингер Челси Михаил Мудрик может заплатить немалую компенсацию "пенсионерам", если его вина в употреблении допинга будет доказана.

"Если Мудрика признают виновным в употреблении допинга, то, вероятно, Челси не только будет иметь возможность разорвать с ним трудовые отношения за грубое нарушение контракта, но и может попытаться подать в суд на Михаила.

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Челси может даже утверждать, что Мудрик должен компенсировать клубу миллионные убытки, чего они ранее добивались в ситуации с Адрианом Муту, поэтому это не следует исключать такой вариант.

Судебные иски клубов против игроков никогда не являются выгодной идеей для кого-либо, особенно для потенциальных игроков, которые рассматривают возможность перехода в клуб. Поэтому я подозреваю, что Челси захочет действовать очень осторожно в ситуации с Мудриком", – рассказал спортивный юрист Саймон Лиф в разговоре с The i Paper.

Напомним, что Михаилу Мудрику грозит дисквалификация до 4 лет из-за обнаруженных в его крови запрещенных веществ.

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