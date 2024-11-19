Вингер Челси Михаил Мудрик не входит в статус неприкасаемых в лондонском клубе – украинца готовы продать, если получат подходящее предложение.

Мудриком интересуются сразу несколько неназванных клубов АПЛ, а Челси может согласиться отпустить игрока, если получит приличное предложение, информирует Football Insider.

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Отмечается, что в клубе не слишком охотно относятся к уходу Михаила, поскольку "синие" борются за попадание в Лигу чемпионов в следующем сезоне. Впрочем, количество его игрового времени в АПЛ начало существенно уменьшаться из-за прихода Педру Нету, Жоау Фелиша и Джейдона Санчо.

К слову, Мудрик сыграл в 14 матчах за Челси в этом сезоне, в которых отметился 2 голами и 5 ассистами (при этом ни одного результативного действия в АПЛ в 7 поединках).

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