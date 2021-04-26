Челси может отпустить капитана в Атлетико
21:24 - Читати українською
Защитник Челси Сесар Аспиликуэта имеет шанс вернуться на родину.
Атлетико готовит предложение Челси по защитнику лондонцев Сесаре Аспиликуэте, сообщает El Gol Digital.
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Руководство "синих" может согласиться продать своего капитана, ведь его действующий контракт с клубом рассчитан до лета 2022-го. В 2012-м Челси приобрел испанского защитника у Марселя за около 9 млн евро.
В нынешнем сезоне АПЛ 31-летний Аспиликуэта провел 22 матча.
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