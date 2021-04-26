Атлетико готовит предложение Челси по защитнику лондонцев Сесаре Аспиликуэте, сообщает El Gol Digital.

Челси попал под давление России из-за ситуации с Суперлигой

Руководство "синих" может согласиться продать своего капитана, ведь его действующий контракт с клубом рассчитан до лета 2022-го. В 2012-м Челси приобрел испанского защитника у Марселя за около 9 млн евро.

В нынешнем сезоне АПЛ 31-летний Аспиликуэта провел 22 матча.

Гонка хромых в Испании, Гвардиола отсалютовал Кройфу, тревожное молчание Роналду – обзор уикенда