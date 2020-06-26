Челси – Манчестер Сити – 2:1 – видео голов и обзор матча, который сделал Ливерпуль чемпионом Англии

В рамках 31-го тура АПЛ Челси на своем поле одолел Манчестер Сити. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Поединок, который в случае успеха Челси, мог стать чемпионским для Ливерпуля, оправдал все ожидания. Подопечные Хосепа Гвардиолы сразу же бросились штурмовать ворота Кепы Аррисабалаги, однако так и не достигли желаемого. Зато под конец тайма Кристиан Пулишич вышел один на один с Эдерсоном и открыл счет в матче.

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После перерыва Кевин Де Брюйне роскошным выстрелом со штрафного восстановил статус-кво. А потом отличились два экс-игрока Шахтера. И если Фернандиньо, сыграв рукой, оставил свою команду в меньшинстве, то Виллиан, реализовав пенальти, подарил досрочное чемпионство мерсисайдцам.

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