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Челси – Манчестер Сити – 2:1 – видео голов и обзор матча, который сделал Ливерпуль чемпионом Англии

01:13 - Читати українською
Челси – Манчестер Сити – 2:1 – видео голов и обзор матча, который сделал Ливерпуль чемпионом Англии
Челси – Манчестер Сити – 2:1 / Твиттер ФК Челси

В рамках 31-го тура АПЛ Челси на своем поле одолел Манчестер Сити. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

36’ Кристиан Пулишич
78’ Виллиан
 
Кевин де Брюйне 55’
Фернандиньо 77’
36’ Кристиан Пулишич
55’ Кевин де Брюйне
77’ Фернандиньо
78’ Виллиан

Поединок, который в случае успеха Челси, мог стать чемпионским для Ливерпуля, оправдал все ожидания. Подопечные Хосепа Гвардиолы сразу же бросились штурмовать ворота Кепы Аррисабалаги, однако так и не достигли желаемого. Зато под конец тайма Кристиан Пулишич вышел один на один с Эдерсоном и открыл счет в матче.

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После перерыва Кевин Де Брюйне роскошным выстрелом со штрафного восстановил статус-кво. А потом отличились два экс-игрока Шахтера. И если Фернандиньо, сыграв рукой, оставил свою команду в меньшинстве, то Виллиан, реализовав пенальти, подарил досрочное чемпионство мерсисайдцам.

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Виллиан Фернандиньо Кристиан Кристиан Пулишич Ливерпуль Ливерпуль Челси - Манчестер Сити Манчестер Сити Манчестер Сити Англия Челси Челси Видеоновости
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