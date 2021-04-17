Челси и Манчестер Сити встречаются в 1/2 финала Кубка Англии 2020/21. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию игры – в этой новости на "Футбол 24".

Матч и онлайн-трансляция Челси – Манчестер Сити стартует в 19:30 по Киеву на знаменитом Уэмбли. Это первый полуфинал Кубка Англии, а другого финалиста в воскресенье определят Саутгемптон и Лестер.

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Александр Зинченко оказался в запасе. На неделе украинец помог "горожанам" выйти в полуфинал Лиги чемпионов, отыграв полный выездной матч против Боруссии Д. Гвардиола сделал сразу 8 изменений после того поединка – почти вся основа получила отдых.

Челси тоже продолжает борьбу в ЛЧ, пройдя Порту. Соответственно, обе английские команды могут встретиться в финале турнира, если одолеют Реал и ПСЖ.

Челси – Манчестер Сити: стартовые составы

Челси: Кепа – Тьягу Силва, Рюдигер, Джеймс – Жоржиньо, Канте – Аспиликуэта, Зиеш, Маунт, Чилвелл – Вернер.

Манчестер Сити: Штеффен – Канселу, Диаш, Ляпорт, Менди – Родри, Фернандиньо, де Брюйне – Стерлинг, Торрес, Жезус.

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