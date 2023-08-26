В поединке 3-го тура АПЛ Челси разгромил Лутон (3:0). Смотрите видео голов и обзор встречи на "Футбол 24".

Стерлинг должен был выводить Челси вперед уже в начале матча, но после розыгрыша штрафного разрядил свою пушку прямо в голкипера Лутона. Вскоре Фернандес с выгодной позиции стрельнул по воробьям.

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В середине тайма Рахим получил передачу на фланге, ворвался в штрафную, обыграв нескольких защитников, и роскошно положил в дальний угол. Еще до перерыва Челси мог ставить точку в матче, но Томаш Камински стоял стеной.

После отдыха Стерлинг оформил дубль, из района одиннадцатиметровой отметки замкнув прострел с правого фланга. Через семь минут он в похожем стиле ассистировал Джексону, который забил свой дебютный гол за лондонцев. Первая победа Челси в сезоне.