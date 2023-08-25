Михаил Мудрик выпал как минимум на 1 тур АПЛ 2023/23 из-за повреждения. Матч, как и онлайн-трансляция Челси – Лутон на "Футбол 24", стартует в 22:00. Команда украинца попытается выиграть свой первый официальный поединок под руководством Маурисио Почеттино после того, как набрала лишь 1 балл из 6 против Ливерпуля и Вест Хэма. Новички Премьер-лиги дебютировали с разгрома от Брайтона Де Дзерби, а второй тур пропускали – их стадион еще дорабатывают, чтобы мог принимать домашние встречи. Где смотреть матч Челси – Лутон онлайн? Игру транслирует Setanta Sports.

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