Лондонцы принимают мерсисайдцев во втором туре английской Премьер-лиги. Стартовые составы команд и онлайн-трансляцию матча ищите на "Футбол 24".

Матч Челси – Ливерпуль стартует в 18:30 по киевскому времени. Прямую трансляцию от Setanta Sports Ukraine можно просмотреть непосредственно в этой новости. Текстовый онлайн проведет "Футбол 24".

Юрген Клопп и Фрэнк Лэмпард перед стартом сезона подогрели атмосферу этого матча. Немецкий специалист уколол Челси за огромные летние траты, а наставник "синих" в ответ вспомнил, что Ливерпуль также недешево скупил свой победный состав.

Челсі бомбить трансферний ринок: 3 зірки, фіналіст ЛЧ і німецький "принц" – 200 мільйонів, які й не снилися конкурентам

Обе команды успешно начали чемпионат: Ливерпуль в результативном матче перестрелял Лидс, а Челси одержал тяжелую победу над Брайтоном. Предыдущее очное противостояние лондонцев и мерсисайдцев завершилось феерией 5:3 в пользу последних.

Лэмпард снова доверил место в старте двум новичкам Вернеру и Хаверцу, а недавно подписанный Ливерпулем Тьягу остался в запасе. Также стоит отметить, что в центре обороны гостей выходит Фабиньо.

Стартовые составы команд

Челси: Кепа – Джеймс, Кристенсен, Зума, Алонсо – Канте, Жоржиньо, Ковачич – Хаверц, Вернер, Маунт.

Запасные: Кабальеро, Аспиликуэта, Томори, Баркли, Хадсон-Одой, Абрахам, Жиру.

Ливерпуль: Алиссон – Александер-Арнольд, Фабиньо, ван Дейк, Робертсон – Кейта, Хендерсон, Вейналдум – Салах, Фирмино, Мане.

Запасные: Адриан, Тьягу, Милнер, Джонс, Минамино, Цимикас, Ориджи.

Челси – Ливерпуль: онлайн-трансляция матча АПЛ: