Челси в первом туре АПЛ принимает Ливерпуль. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Челси – Ливерпуль стартует в 18.30 по киевскому времени. Смотреть игру в прямом эфире можно на телеканале Setanta Sports Ukraine и на сервисе Setanta Sports.

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Михаил Мудрик начинает сезон в запасе Челси. Маурисио Почеттино выбрал схему с тремя центрбеками и без вингеров, поэтому украинцу не нашлось места в старте.

Юрген Клопп сразу поставил в основу Ливерпуля новичков Собослая и Мак Аллистера. А вот Дарвин Нуньес остался на скамейке запасных.

Стартовые составы команд

Челси: Санчес – Дисаси, Силва, Колуил – Джеймс, Энцо, Галлахер, Чилуэлл – Чуквуэмека – Стерлинг, Джексон.

Запасные: Бергстрем, Густо, Кукурелья, Маатсен, Сантос, Угочукву, Мудрик, Мадуэке, Берстоу.

Ливерпуль: Алиссон – Трент, Конате, ван Дейк, Робертсон – Собослай, Мак Аллистер, Гакпо – Салах, Жота, Диас.

Запасные: Келлехер, Гомес, Дарвин, Джонс, Эллиот, Цимикас, Матип, Доак, Макконнелл.

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