Челси – Ливерпуль: стартовые составы на матч 1/8 финала Кубка Англии

Челси в рамках 1/8 финала Кубка Англии принимает Ливерпуль. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию матча – в этой новости на "Футбол 24".

Матч 1/8 финала Кубка Англии Челси – Ливерпуль начнётся в 21:45 по киевскому времени. Видеотрансляция поединка и текстовый онлайн доступны на "Футбол 24".

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Стартовые составы

Челси: Кепа – Аспиликуета, Рюдигер, Зума, Алонсо – Гилмор, Ковачич, Баркли – Виллиан, Жиру, Педро

Запасные: Кабальеро, Томори, Джеймс, Жоржиньо, Маунт, Анжорин, Батшуаи

Ливерпуль: Адриан – Уильямс, Гомес, ван Дейк, Робертсон – Фабинью, Лаллана, Джонс – Минамино, Ориджи, Мане

Запасные: Лонерган, Милнер, Фирмино, Салах, Окслейд-Чемберлейн, Матип, Чиривелья

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