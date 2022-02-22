Во встрече Челси и Лилля на Стемфорд Бридж фаворит был очевидным, однако последние результаты лондонцев не очень совпадали с уровнем футбола – "пенсионеры" создавали критически мало моментов, а Лукаку за 94 минуты матча с Кристал Пелас исполнил всего 7 касаний к мячу. "Доги", в свою очередь, были не столь слабы, как могло показаться из турнирной таблицы Лиги 1 – по ключевым показателям они оставались на второй позиции. Все это давало надежду на интересный поединок с голами и открытой интригой до конца противостояния.

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У Челси был открыт вопрос по схеме. Она зависела от готовности Аспиликуэты – если бы он не успел восстановиться от повреждения, хозяева с большой вероятностью сыграли бы в 4-3-3. Сесар успел, так что лондонцы перешли на привычные 3-4-1-2. В запасе остались Жоржинью, Вернер и Лукаку, причем бельгийца Томас Тухель отцепил с формулировкой "слишком устал". В атаке сыграли Хаверц, Зиеш и Пулишич.

Жослен Гурвеннек выставил достаточно прогнозируемый состав. Из неожиданностей можно отметить разве что отсутствие Йылмаза и Гудмундссона, вместо которых выпустили Санчеша и Онана. Очевидно, наставник гостей желал придать команде как можно больше динамики (с ветераном Йылмазом этого достичь было бы трудно) – это было заметно по старту первого тайма. Лилль взял высокие скорости и действовал очень открыто, в атаку, с забросами на ход нападающим.

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Впрочем, ни одного момента в первые 10 минут создать не удалось. Челси лучше работал с мячом, легко открывая зоны на чужой половине и быстро создав два голевых эпизода. На 5-й минуте Хаверц замкнул прострел Аспиликуэты во вратарскую площадку (выше ворот), а на 7-й Кай вошел на край штрафной, качнул защитника и пробил в дальний угол – Жардим в прыжке перевел мяч на угловой.

Корнер стал роковым для Лилля. Зиеш исполнил подачу, а Хаверц, влетев в штрафную из глубины, без всякого сопротивления нанес удар головой с отскоком от газона. Без шансов для Жардима. 1:0.

"Доги" после пропущенного гола отнюдь не "поплыли". Французы продолжили лезть вперед, едва не сравняв счет на 12-й минуте вследствие прострела Санчеша – Рюдигер не смог его выбить, чиркнув по мячу таким образом, что тот пролетел над перекладиной. Последующий угловой завершился паникой с несколькими заблокированными ударами.

На 20-й минуте вырваться один на один мог Бамба – он побежал на шикарное заброс из глубины в исполнении Челика. Менди спас Челси, выбежав за пределы штрафной и выбив сферу из-под ног нападающего. Кроме того, команды обменялись несколькими неточными дальними ударами, а Маркос Алонсо и Андре запороли выстрелы с близкого расстояния.

Подавляющее большинство этих эпизодов произошло в стартовом 25 минутах, а вот вторая половина первого тайма оказалась неинтересной. "Пенсионары" и "доги" удерживали неплохую динамику и пытались что-то создать у чужих ворот, но большинство из этих попыток оказалось совсем неудачным. В конце концов, отдыхать футболисты отправились при минимальном преимуществе Челси.

В начале второго тайма Челси упустил сразу три хороших случая забить. Так, на 47-й минуте опасный прострел на ближнюю штангу удался Аспиликуэте (Жардим перехватил мяч), на 54-й Алонсо принял отскок на левом краю штрафной и пробил в дальний (удар успели заблокировать), а на 58-й Хаверц рорвался по флангу и мощно бахнул над воротами. Лиль огрызался контратаками и прострелами, но до момента дело не доходило.

Дополнительные силы "догам" придали неожиданные проблемы Челси с кадрами. На 51-й минуте хозяева потеряли из-за травмы Ковачича, а на 60-й голеностоп подвернул Зиеш. Вместо них выпустили Лофтус-Чика и Сауля. Лилль пошел вперед, но это завершилось катастрофой.

На 63-й минуте комбинация между Санчешом и Челиком на чужой половине завершилась потерей мяча, после которой Канте разогнал контратаку. Пробежав плева с Шекой на спине, Нголо выдал передачу на левый край штрафной под фактический выход Пулишичу ​​с глазу на глаз – 2:0!

Жослен Гурвеннек сразу же провел замены, выпустив Йылмаза, а затем Гудмундссона, однако этот ход не принес никакой пользы. Выход Бен Арфа и Жегровы на 81-й минуте тоже ничем не помог. Французы настойчиво лезли вперед, но за 30 минут после пропущенного гола они не создали ни одного опасного момента по игре – вспомнить можно только подачу с углового, которую замыкал Ботман. Точно в руки Мэнди.

Впрочем, Челси тоже не тревожил оборону Лилля, а на последних минутах хозяева даже подсели к своим воротам. Томас Тухель пытался исправить ситуацию, выпустив Вернера и Сарра, но они ничем не отличились. А вот Менди чуть не привез Лилью гол – при выносе на 5-й компенсированной минуте Эдуар поскользнулся, выбив мяч в соперника. К счастью для лондонцев, Тьягу Силва подчистил за голкипером.

В конце концов финальный свисток зафиксировал победу Челси с комфортным счетом 2:0.

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