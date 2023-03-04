Челси встречается с Лидсом в рамках 26-го тура АПЛ. Стартовые составы и ссылки на онлайн-трансляцию матча – в этой новости на "Футбол 24".

Поединок "Челси - Лидс" начнется в 17:00 по киевскому времени. Смотреть игру вживую можно на ОТТ-платформе Setanta Sport, являющейся официальным транслятором АПЛ на территории Украины. Текстовую онлайн-трансляцию проведет "Футбол 24".

Грэм Поттер надеется прервать 5-матчевую безвыигрышную серию, два последних поединка его подопечные вообще проиграли. В этом наставнике (не) поможет Михаил Мудрик, возвращающийся в стартовый состав Челси. В этом наставнику с первых минут не поможет Михаил Мудрик, не попавший в стартовый состав Челси третий матч подряд.

Стартовые составы:

Челси: Кепа – Бадиашиль, Кулибали, Фофана – Лофтус-Чик, Ковачич, Фернандес, Чилвелл – Стерлинг, Фелиш, Хаверц

Лидс: Мелье – Айлинг, Фирпо, Кох, Вёбер – Ааронсон, Саммервилл, Гаррисон, Адамс, МакКенни – Рюттер