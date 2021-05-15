Челси – Лестер Сити: онлайн-трансляция финала Кубка Англии
19:10 - Читати українською
Челси и Лестер Сити поборются за право стать обладателем Кубка Англии 2020/2021. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".
Матч финала Кубка Англии Челси – Лестер Сити начался в 19:15 по киевскому времени. Телетрансляция доступна на Setanta Sports, текстовую онлайн-трансляцию проводит "Футбол 24".
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Стартовые составы
Челси:
Лестер Сити:
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