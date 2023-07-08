Юниор Фрэнки Ранем в 16 лет подписал долгосрочный контракт с лондонским клубом.

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Полузащитник считается одним из главных талантов академии Челси и уже регулярно выступает на уровне U-19. В ноябре прошлого года Ранем стал самым молодым игроком "синих", забивавшим в Юношеской лиге УЕФА (поразил ворота Динамо З, когда еще был 15-летним). Юный англичанин телосложением и прической очень напоминает нашего Михаила Мудрика, хотя на поле больше любит играть в центре, а не на фланге.

Ранема хотели перехватить другие клубы АПЛ, однако Челси не дал конкурентам никаких шансов.

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