24 декабря, Челси предстоит сыграть выездной матч с Вулверхэмптоном в рамках 18 тура АПЛ. В клубе осознают, что в этот день возможности транспорта будут ограничены из-за воскресенья и сочельника. Поэтому руководство "синих" сообщило, что оплатит дорогу фанатам лондонцев, которые приобретут билеты на этот матч.

Экс-игрок Челси и Манчестер Сити озвучил жесткое условие к Мудрику: "Болельщики будут требовать этого, и тренер тоже"

"Мы ценим непоколебимую преданность болельщиков, которую они проявляют, наблюдая за командой как дома, так и на выезде. В знак признательности болельщикам, которые совершат эту поездку, футбольный клуб Челси предложит бесплатный проезд в качестве жеста доброй воли всем, кто купит билет", – говорится в официальном заявлении клуба.

В субботу, 28 октября, Челси проиграл на своём поле Брентфорду в рамках 10-го тура АПЛ (0:2). Команда Маурисио Почеттино занимает 11-е место в турнирной таблице АПЛ.

Ярмолюк помог снова бить Челси на выезде – таинственная проблема Мудрика, супершанс украинца, курьезная желтая