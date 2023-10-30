Челси извинился перед болельщиками за поражение от Брентфорда – клуб предложил жест доброй воли
Клуб Михаила Мудрика доставит болельщиков "синих" на выездной матч с Вулверхэмптоном за свой счёт.
24 декабря, Челси предстоит сыграть выездной матч с Вулверхэмптоном в рамках 18 тура АПЛ. В клубе осознают, что в этот день возможности транспорта будут ограничены из-за воскресенья и сочельника. Поэтому руководство "синих" сообщило, что оплатит дорогу фанатам лондонцев, которые приобретут билеты на этот матч.
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"Мы ценим непоколебимую преданность болельщиков, которую они проявляют, наблюдая за командой как дома, так и на выезде. В знак признательности болельщикам, которые совершат эту поездку, футбольный клуб Челси предложит бесплатный проезд в качестве жеста доброй воли всем, кто купит билет", – говорится в официальном заявлении клуба.
В субботу, 28 октября, Челси проиграл на своём поле Брентфорду в рамках 10-го тура АПЛ (0:2). Команда Маурисио Почеттино занимает 11-е место в турнирной таблице АПЛ.
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