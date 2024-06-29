В пятницу, 28 июня, Зиеш окончательно стал полноправным игроком Галатасарая. Об этом информирует официальный сайт "синих", не разглашая подробностей. Согласно турецкому сайту Fanatik, лондонский клуб отпустил марокканца бесплатно.

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Сообщается, что 31-летний Зиеш подписал с Галатасараем контракт по схеме 1+1. Его зарплата за один сезон составит 2,85 млн евро. Эти условия будут действовать и в том случае, если вингер останется в клубе ещё на один сезон.

В прошлом сезоне Зиеш играл за Галатасарай на правах аренды. В 23 матчах он отличился 8 голами и 4 ассистами.

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