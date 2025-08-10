Товарищеский матч

Челси – Милан – 4:1

Голы: Кубиш, 5 (аг), Жоао Педро, 8, Дилеп, 67 (пен), 90 – Фофана, 70

Удаление: Кубиш, 19 (Милан)

Челси с первых минут завладели инициативой. Первый гол привез в свои ворота 21-летний защитник Милана Кубиш. Майк Меньян не смог выручить свою команду. Спустя три минуты лондонцы снова забили. На этот раз отличился Педро. Еще до середины тайма Милан остался в меньшинстве из-за удаления воспитанника команды Кубиша. Итальянцы смогли оправиться от такого начала и у Леау был шанс сократить отставание, но не удалось переиграть голкипера лондонцев.

После перерыва на поле впервые в форме Милана появился Лука Модрич. Это его первый выход на новую команду. А вот Мареска заменил Трево Чалобу, который, похоже, в борьбе за мяч получил повреждение. Впрочем, такое событие испортил Дилеп, который реализовал пенальти на 67 минуте. К слову, 11-метровый заработал еще один новичок Челси – Эстевао. "Россонери" огрызнулись, а гол в свой актив забил Фофана. Перед финальным свистком Дилеп оформил дебютный дубль за Челси.