Челси инициирует возвращение Бога

Вингер итальянского Сассуоло Жереми Бога летом может снова оказаться на Стэмфорд Бридж.

Челси заинтересован в подписании ивуарийца после сезона 2019/20, утверждает Tuttomercatoweb.

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Директор Челси Марина Грановская в четверг вечером запланировала встречу с агентом Бога. Там она попытается убедить представителей вингера в целесообразности возвращения в лагерь "синих". Бога является воспитанником Челси, но провел в составе лондонцев лишь 1 официальный матч. В свою очередь Сассуоло не намерен прощаться с одним из своих лидеров.

В нынешнем сезоне Жереми Бога провел 24 матча во всех турнирах, в которых забил 7 мячей. Ранее форвардом также интересовались Наполи и Барселона.

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