toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Англия
БЕНФИКА - ШАХТЕР УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ РЕАЛ МАДРИД - МАНЧЕСТЕР СИТИ

Челси инициирует возвращение Бога

18:10 140 Читати українською
Челси инициирует возвращение Бога
Берарди пытается поймать Бога / Getty Images

Вингер итальянского Сассуоло Жереми Бога летом может снова оказаться на Стэмфорд Бридж.

Челси заинтересован в подписании ивуарийца после сезона 2019/20, утверждает Tuttomercatoweb.

Виллиан откровенно высказался относительно своего будущего в Челси – бразилец имеет разногласия с клубом

Директор Челси Марина Грановская в четверг вечером запланировала встречу с агентом Бога. Там она попытается убедить представителей вингера в целесообразности возвращения в лагерь "синих". Бога является воспитанником Челси, но провел в составе лондонцев лишь 1 официальный матч. В свою очередь Сассуоло не намерен прощаться с одним из своих лидеров.

В нынешнем сезоне Жереми Бога провел 24 матча во всех турнирах, в которых забил 7 мячей. Ранее форвардом также интересовались Наполи и Барселона.

Динамо приємно дивує, конкуренти Зінченка та Ярмоленка, крах грандів і Матвієнка – головне про трансфери зими 2020

blog_ava
Манчестер Сити одержал победу над Реалом в Мадриде: тактический успех Пепа, суперполезный Жезус и звёздный де Брюйне
04:02
1355
Теги
Трансферы Англия Трансферы Чемпионата Англии Марина Грановская Трансферы Челси Трансферы Чемпионата Италии Жереми Бога Жереми Бога Челси Челси Сассуоло Сассуоло
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
43
мин
Бенфика
22:00
Шахтер
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук