Челси и Тухель продлили контракт после победы в Лиге чемпионов, – Bild
11:18 - Читати українською
Боссы Челси довольны работой главного тренера лондонцев Томаса Тухеля.
Челси и Тухель без раздумий продолили сотрудничество до 2024-го года, воспользовавшись соответствующим пунктом в контракте немецкого специалиста, сообщает Bild.
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Предыдущее соглашение было рассчитано до лета 2023-го, но победа в Лиге чемпионов позволила пролонгировать контракт. Напомним, Тухель возглавил Челси в январе, сменив на этом посту Фрэнка Лэмпарда.
По итогам прошлого сезона АПЛ, Челси финишировал на 4-й строчке.
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