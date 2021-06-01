Челси и Тухель без раздумий продолили сотрудничество до 2024-го года, воспользовавшись соответствующим пунктом в контракте немецкого специалиста, сообщает Bild.

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Предыдущее соглашение было рассчитано до лета 2023-го, но победа в Лиге чемпионов позволила пролонгировать контракт. Напомним, Тухель возглавил Челси в январе, сменив на этом посту Фрэнка Лэмпарда.

По итогам прошлого сезона АПЛ, Челси финишировал на 4-й строчке.

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