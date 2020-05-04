Челси и Рома включились в борьбу за таланта Фейеноорда

Полузащитник роттердамского Фейеноорда Оркун Кёкчю попал в сферы интересов лондонского Челси и итальянской Ромы.

"Пенсионеры" и "волки" стали очередными претендентами на 19-летнего таланта, сообщает The Express.

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Кёкчю стал одним из лидеров Фейеноорда, неожиданно финишировавшего 3-м в Эредивизи. Это повысило интерес к юному турку представителей топ-чемпионатов Европы. Кроме Челси и Ромы, на Кёкчю также претендуют Арсенал, Бетис и Аталанта. Ориентировочная стоимость трансфера плеймейкера составляет 26 млн евро.

В нынешнем сезоне Оркун Кёкчю провел 35 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 мяча и отдал 6 результативных передач.

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