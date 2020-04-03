Челси и ПСЖ поборются с Ювентусом за Хакими

Ведущие клубы Европы охотятся на защитника дортмундской Боруссии Ашрафа Хакими, права на которого принадлежат мадридскому Реалу.

Воспитанник "сливочных" станет топ-целью многих клубов в летнее трансферное окно, утверждает AS.

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Главная борьба за Хакими развернется между Ювентусом, лондонским Челси и ПСЖ. Также сохранить защитника в своем составе планирует и дортмундская Боруссия. В свою очередь сам марокканец предпочитает продолжить карьеру на Бернабеу, но мадридцы не могут гарантировать Хакими стабильное место в основе Реала. Портал Transfermarkt определил стоимость фулбека в 60 млн евро.

В нынешнем сезоне Ашраф Хакими провел за дортмундцев 37 матчей во всех турнирах, в которых забил 7 мячей и отдал 10 результативных передач.

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