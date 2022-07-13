Опытный защитник неаполитанцев Калиду Кулибали идет на повышение. Его ждут в Лондоне.

31-летний сенегалец переходит в Челси, утверждает инсайдер Фабрицио Романо . Наполи на продаже защитника заработает 40 млн евро. Официальное объявление первого трансфера эры нового владельца не за горами.

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Кулибали поставит свою подпись под долгосрочным контрактом, зарплата после уплаты налогов будет составлять 10 млн евро за сезон. Новый владелец Челси Тодд Бели хотел быстро оформить переход, пока Бавария, тоже желавшая Калиду, занимается трансфером Маттейса Де Лигта.

Капитан сборной Сенегала надевал футболку Наполи с 2014 года. В Неаполе он стал настоящей легендой – 317 матчей, 14 голов и 8 ассистов, а также выиграл Кубок и Суперкубок Италии.

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