Челси сделал Майкла Олисе одной из своих главных трансферных целей летом. Руководство "синих" готово зайти далеко, чтобы опередить Манчестер Юнайтед с этой сделкой, информирует The Standard. Сообщается, что Олисе знал об интересе со стороны Челси ещё прошлым летом, но всё равно предпочёл продлить контракт с "орлами". Однако лондонский клуб не намерен мириться с отказом своего бывшего воспитанника.

Челси официально оформил первый летний трансфер

Считается, что Олисе счастлив в Кристал Пэлас и воодушевлён проектом нового тренера команды Оливера Гласнера. Он открыт к предложениям от клубов, которые выступают в Лиге чемпионов, но Челси сейчас к таковым не относится. Боссы Челси, в свою очередь, считают, что их статусный клуб входит в категорию "топ" – по их мнению, одного этого может быть достаточно, чтобы удовлетворить желание форварда.

В сезоне 2023/24 Олисе забил 10 голов и оформил 6 голевых передач в АПЛ. В контракте игрока с Кристал Пэлас прописана клаусула в размере 60 млн фунтов стерлингов.

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