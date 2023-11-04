Леверкузенцы лидируют в Бундеслиге, а Вирц – одна из главных причин этого успеха. Такая игра Флориана не осталась без внимания, так что уже выстроилась очередь из клубов, которые хотели бы купить 20-летнего немца.

Бавария недовольна тем, что игрок Байера продлил контракт без пункта об отступных.

Прежде всего, речь идет о Челси и Манчестер Сити, утверждает TEAMtalk. По информации источника, лондонцы попытаются совершить этот трансфер летом, потому что понимают, что в январе Байер своего лидера не продаст. "Горожане" также готовы серьезно побороться.

В то же время Вирцом интересуются еще три клуба АПЛ. Речь идет о Ньюкасле, Арсенале и Тоттенхэме, серьезность намерений которых пока не ясна. Также не следует забывать, что этот футболист находится в поле зрения Барселоны и Баварии.

Мудрик мог пополнить компанию – дюжина звездочек, которых за последние 3 года захантил Байер