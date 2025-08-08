Контрольные матчи

Челси – Байер – 2:0

Голы: Эстевао, 18, Жоао Педро, 90+1

Монако – Интер – 1:2

Голы: Аклиуш, 2 – Мартинес, 60, Бонни, 80

На 36-й минуте удален Чалханоглу (Интер, вторая желтая)

Новичок Челси Эстевао забил дебютный гол за новую команду. Форвард сыграл на добивании после того, как Коул Палмер пробил в перекладину. Второй гол "синие" забили уже в компенсированное время – отличился Жоао Педро.

В параллельном контрольном матче Интер оформил камбэк с 0:1, несмотря на раннее удаление Хакана Чалханоглу – Турок умудрился заработать два предупреждения до 36-й минуты. "Это что, мой фол? Серьезно?", – отреагировал турок. Gazzetta dello Sport отмечает, что решение арбитра показать Хакану вторую желтую было довольно спорным. Помимо удаления Чалханоглу, судья также выписал желтую карточку помощнику главного тренера Интера Коларову – за протест.

Наставник Монако Ади Хюттер попросил главного арбитра разрешить Интеру выпустить на поле другого игрока вместо Чалханоглу – чтобы команды были в равных составах, но судья отклонил эту просьбу.

Хакана Чалханоглу спас капитан Лаутаро Мартинес, который в начале лета раскритиковал полузащитника за желание покинуть миланский клуб. Аргентинец забил на 60-й минуте, а победный гол за "нерадзурри" оформил новичок Бонни.