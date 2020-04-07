Челси и Арсенал устроят лондонское дерби за звезду Баварии

Мир — 7 апр 145
-
ФИФА приняла официальное решение о трансферных окнах и контрактах игроков в условиях коронавируса
-
Операция-2021: Реал откладывает топ-трансфер и игнорирует Роналду, или Нотка позитива для Флорентино ПересаИспания — 7 апр 193
-
Шевченко будет выбирать из двух топ-чемпионатов – Малдера рассекретил планы наставника сборной УкраиныСборная Украины — 7 апр 606
-
Уокера выгнали из сборной Англии после скандала с проституткамиАнглия — 7 апр 285
-
Лунин превзошел конкурента из Реала, но получил мощного оппонента – испанские СМИ об угрозах украинцаИспания — 7 апр 397