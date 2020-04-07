Челси и Арсенал устроят лондонское дерби за звезду Баварии

Защитник Баварии Жером Боатенг стал трансферной целью для европейских топ-клубов.

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Контракт 32-летнего футболиста с Баварией действует еще один год, а новый пока не подписан. При этом в мюнхенском клубе рассчитывают, что защитник останется. В этом лично заинтересован главный тренер Ханс-Дитер Флик.

К слову, в нынешнем сезоне Жером Боатенг принял участие в 16 матчах Бундеслиги, в которых отдал 1 результативный пас.

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